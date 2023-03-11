Окупанти атакували об’єкт життєзабезпечення у Запоріжжі

Сьогодні, 11 березня, удень росіяни знову вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя.

Попередньо, поцілили ракетами С-300, розповіли у Запорізькій ОВА.

«Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в обʼєкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації», — йдеться в повідомленні.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомляв, що через обстріл в одному з районів міста розпочалася пожежа.

Для ліквідації наслідків залучені всі відповідні служби. Наразі інформації про жертв чи поранених немає.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.