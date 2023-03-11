«Приклад лицемірства»: Кулеба відреагував на відмову Зеленському виступити на «Оскарі»

Дмитро Кулеба розкритикував рішення організаторів премії «Оскар» відмовити у виступі на церемонії президенту Володимиру Зеленському.

Про це український очільник МЗС заявив в інтервʼю Bild.

«Якщо фільм «На західному фронті без змін» отримає «Оскар» за найкращий іноземний фільм, а президентові Зеленському, який керує країною, що воює, веде найбільшу в Європі війну з часів Другої світової, не дозволять виступити на «Оскарі», то кращого прикладу лицемірства топменеджерів та продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете. Слова «смішно» недостатньо, щоб описати це лицемірство», — сказав Кулеба.

Водночас міністр зауважив, що не ставить під сумнів якість стрічки, який номінували на нагороду.

«Я просто хочу сказати: люди, якщо ви збираєтеся нагороджувати фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви пʼєте шампанське, одягаєте гарне вбрання і діаманти, і не хочете чути реальної історії про війну, яка відбувається тут і зараз, із вами щось не так», — додав міністр.

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