Прикордонники показали, як ведуть бої у промзоні Бахмута (відео)

Бійці Держприкордонслужби контратакували у районі одного з промислових підприємств Бахмута й ліквідували «вагнерівців».

Про це повідомили у ДПСУ.

Зазначають, що нещодавно прикордонники Луганського загону привели з окупантами бій у промзоні. Загарбники закріпились в одному з цехів та накопичували сили, аби продовжити наступ.

«Для знищення осередку окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів й ліквідувала вагнерівців», — розповіли у ДПСУ.

Охоронці кордонів облаштували засідку, аби уразити ворожий резерв. З настанням темряви снайпери-прикордонники ліквідували шість штурмовиків, які підходили на передову.

Раніше Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський пояснив, що захисникам потрібно виграти час для накопичування резервів і початку весняного контрнаступу.

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