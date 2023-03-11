Графіки відключення світла в Україні 12 березня: яка ситуація в енергосистемі

Енергетики продовжують відновлювати енергосистему після масованої ракетної атаки 9 березня. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів, але через обстріли проблема саме у її доставці до регіонів. Тому, в певних регіонах діють мережеві обмеження.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 12 березня

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 12 березня

У регіоні не планують обмежувати споживання електрики. Актуальну інформацію про можливі вимкнення розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 12 березня

Відключення світла не заплановані, однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області за графіками. Про зміну ситуації можна ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 12 березня

Ситуація з енергопостачанням в області протягом найближчих днів залишатиметься складною. Графік почергових планових відключень абонентів продовжують діяти у ранкові та вечірні години пікових навантажень. Детальну інформацію та розклад відключень світла можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 12 березня

12 березня на Закарпатті вимикати світло не планують. Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 12 березня

Внаслідок чергової ракетної атаки окупантів на Запоріжжя, було порушено енергоживлення частини споживачів, енергетики працюють над відновленням енергопостачання. У випадку повернення до стабілізаційних відключень ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 12 березня

Про обмеження споживання у регіоні не повідомляли. У разі змін у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.

Коли не буде світла у Києві 11 березня

У Києві ліміти на споживання електрики відсутні. Однак відключення можливі через пошкодження в деяких енерговузлах. Перевірити інформацію щодо поточних відключень у такому випадку можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 12 березня

У регіоні не планують вимикати світло. Дізнатись актуальну інформацію про обмеження можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 12 березня

Про обмеження споживання у регіоні не повідомляли. У разі змін з графіками можна ознайомитись за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 12 березня

На Львівщині не планують обмежувати подання електроенергії. Якщо ситуація зміниться, графік відключень можна переглянути за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 12 березня

Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 12 березня

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Допоки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень. Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 12 березня

У Полтавській області не планують застосовувати графіки погодинного відключення електроенергії. У разі погіршення ситуації переглянути розклад вимкнень світла в області можна буде на сайті. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 12 березня

У разі застосування стабілізаційних відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 12 березня

У випадку відключень ознайомитись з графіками можна за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 12 березня

З графіком можливих відключень можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 12 березня

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. В регіоні діють мережеві обмеження, тому запроваджені графіки погодинних відключень. Перевірити інформацію про відключення можна тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 12 березня

12 березня на Хмельниччині не буде погодинних відключень. Але, у разі погіршення ситуації чи стрімкого зростання споживання електричної енергії, ліміти можуть бути доведені й протягом дня. З графіком планових вимкнень, у разі їх застосування, можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 12 березня

У Черкаській області відключень електроенергії не планують. Дізнатись розклад вимкнень електроенергії на випадок погіршення ситуації, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 12 березня

У регіоні відключень не планується. Розклад можливих відключень світла можна тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 12 березня

У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.