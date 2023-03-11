12 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 12 березня
Сьогодні, 12 березня, відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Його започаткували з ініціативи організацій «Репортери без кордонів» і Amnesty International у 2008 році. Цей день покликаний привернути увагу до того, як влада різних країн перешкоджає свободі слова у мережі.
Також у неділю, 12 березня, відзначають Міжнародний день шкільного харчування, День Незалежності та День Республіки Маврикій, а у Тайвані та Китаї — День дерев.
Яке релігійне свято 12 березня
Сьогодні, 12 березня, віряни відзначають день пам’яті святого Прокопія Декаполіта. Також цей день називають Прокоп перезимовий, Дорогоруйнівник.
Преподобний народився у VIII столітті та був противником іконоборства, який розпочав візантійський імператор Лев III. За його наказом Прокопія схопили, піддавали тортурам, а потім кинули до в’язниці разом зі святим Василієм Визнавцем.
Після смерті імператора Прокопій вийшов на волю і зміг провести решту свого життя у монастирі.
Хто святкує іменини 12 березня
У неділю, 12 березня, день ангела святкують Степан, Юліан, Макар, Яків, Маркіян та Тимофій.
Які історичні події відбулись 12 березня
1633 — польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі.
1812 — у венесуельській Каракасі стався землетрус, який знищив місто та забрав життя 20 тис. людей.
1913 — Канберра стала столицею Австралії.
1940 — кінець радянсько-фінської війни. Фінляндія втратила Карельський перешийок, але СРСР не вдалося зробити країну радянською республікою.
1947 — президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму «Доктрину Трумена», згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім «вільним народам» проти загрози комунізму.
1999 — Угорщина, Польща і Чехія вступили до НАТО, кількість країн у Альянсі збільшилась до 19.
2000 — Папа Римський Іван Павло II привселюдно вибачився за гріхи Католицької церкви перед людством.
Хто народився 12 березня
1728 — Антон Рафаель Менгс, німецький живописець епохи класицизму.
1824 — Густав Кірхгоф, німецький фізик, основоположник спектрального аналізу.
1838 — Вільям Генрі Перкін-старший, британський хімік, винайшов мовеїн — перший синтетичний органічний барвник.
1863 — Володимир Вернадський, український вчений, громадський діяч, засновник геохімії, перший президент Української Академії наук.
1881 — Мустафа Ататюрк, турецький політик, засновник і перший президент Турецької республіки
1928 — Едвард Олбі, американський драматург, пʼять разів отримував Пулітцерівську премію.
1946 — Лайза Мінеллі, американська співачка та акторка, володарка премії «Оскар».
1957 — Стів Харріс, англійський рок-музикант, співзасновник і бас-гітарист гурту Iron Maiden.
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