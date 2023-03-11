12 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 12 березня

Сьогодні, 12 березня, відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Його започаткували з ініціативи організацій «Репортери без кордонів» і Amnesty International у 2008 році. Цей день покликаний привернути увагу до того, як влада різних країн перешкоджає свободі слова у мережі.

Також у неділю, 12 березня, відзначають Міжнародний день шкільного харчування, День Незалежності та День Республіки Маврикій, а у Тайвані та Китаї — День дерев.

Яке релігійне свято 12 березня

Сьогодні, 12 березня, віряни відзначають день пам’яті святого Прокопія Декаполіта. Також цей день називають Прокоп перезимовий, Дорогоруйнівник.

Преподобний народився у VIII столітті та був противником іконоборства, який розпочав візантійський імператор Лев III. За його наказом Прокопія схопили, піддавали тортурам, а потім кинули до в’язниці разом зі святим Василієм Визнавцем.

Після смерті імператора Прокопій вийшов на волю і зміг провести решту свого життя у монастирі.

Хто святкує іменини 12 березня

У неділю, 12 березня, день ангела святкують Степан, Юліан, Макар, Яків, Маркіян та Тимофій.

Які історичні події відбулись 12 березня

1633 — польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі.

1812 — у венесуельській Каракасі стався землетрус, який знищив місто та забрав життя 20 тис. людей.

1913 — Канберра стала столицею Австралії.

1940 — кінець радянсько-фінської війни. Фінляндія втратила Карельський перешийок, але СРСР не вдалося зробити країну радянською республікою.

1947 — президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму «Доктрину Трумена», згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім «вільним народам» проти загрози комунізму.

1999 — Угорщина, Польща і Чехія вступили до НАТО, кількість країн у Альянсі збільшилась до 19.

2000 — Папа Римський Іван Павло II привселюдно вибачився за гріхи Католицької церкви перед людством.

Хто народився 12 березня

1728 — Антон Рафаель Менгс, німецький живописець епохи класицизму.

1824 — Густав Кірхгоф, німецький фізик, основоположник спектрального аналізу.

1838 — Вільям Генрі Перкін-старший, британський хімік, винайшов мовеїн — перший синтетичний органічний барвник.

1863 — Володимир Вернадський, український вчений, громадський діяч, засновник геохімії, перший президент Української Академії наук.

1881 — Мустафа Ататюрк, турецький політик, засновник і перший президент Турецької республіки

1928 — Едвард Олбі, американський драматург, пʼять разів отримував Пулітцерівську премію.

1946 — Лайза Мінеллі, американська співачка та акторка, володарка премії «Оскар».

1957 — Стів Харріс, англійський рок-музикант, співзасновник і бас-гітарист гурту Iron Maiden.

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