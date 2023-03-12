Окупанти вивезли з України понад 2 тисячі дітей-сиріт

Росія незаконно вивезла 2 161 українську дитину-сироту.

Про це в інтервʼю «Українському радіо» повідомила Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Коли ми говоримо про рф, то лише українських сиріт — тих, що у нас є в реєстрі — 2 161 дитина, що незаконно вивезла росія», — зазначила Верещук.

Крім цього, кількість незаконно вивезених до росії всіх українських дітей, у тому числі тих, кого депортували з батьками, може сягати 150 тис., розповідав раніше омбудсмен Дмитро Лубінець.

Офіційно верифікованих Україною дітей на території росії залишається понад 16 тис.

Станом на грудень 2022 року через війну 11,5 млн українців перемістилися по країні або виїхали за кордон. Через війну 11,5 млн українців перемістилися по країні або виїхали за кордон. Частину з них депортували окупанти, а частину з них депортували окупанти.

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