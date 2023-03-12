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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 12 березня

12.03.2023

За минулу добу українські військові знищили 1090 окупантів, 8 танків та чотири артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 12 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
  • танків — 3466 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 6769 (+7) од,
  • артилерійських систем — 2487 (+4) од,
  • РСЗВ — 493 (+0) од,
  • засоби ППО — 259 (+2) од,
  • літаків — 304 (+0) од,
  • гелікоптерів — 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+0),
  • крилаті ракети — 907 (+0),
  • кораблі /катери —18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5348 (+4) од,
  • спеціальна техніка — 242 (+0).

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