Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 12 березня

За минулу добу українські військові знищили 1090 окупантів, 8 танків та чотири артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 12 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,

танків — 3466 (+8) од,

бойових броньованих машин — 6769 (+7) од,

артилерійських систем — 2487 (+4) од,

РСЗВ — 493 (+0) од,

засоби ППО — 259 (+2) од,

літаків — 304 (+0) од,

гелікоптерів — 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+0),

крилаті ракети — 907 (+0),

кораблі /катери —18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5348 (+4) од,

спеціальна техніка — 242 (+0).

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