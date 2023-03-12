Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 12 березня

За минулу добу українські військові знищили 1090 окупантів, 8 танків та чотири артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 12 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
- танків — 3466 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 6769 (+7) од,
- артилерійських систем — 2487 (+4) од,
- РСЗВ — 493 (+0) од,
- засоби ППО — 259 (+2) од,
- літаків — 304 (+0) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+0),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі /катери —18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5348 (+4) од,
- спеціальна техніка — 242 (+0).
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