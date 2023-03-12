Міноборони Китаю очолив генерал, який потрапив під санкції США за співпрацю з рф

У неділю, 12 березня в КНР призначили нового міністра оборони, генерала Лі Шанфу, який із 2018 року перебуває під санкціями США за співпрацю з рф.

Про це повідомляє Reuters.

У 2018 році США наклали на Лі Шанфу санкції, через участь у транзакціях з особами, пов’язаними з оборонними чи розвідувальними секторами рф.

Тоді, Шанфу був директором агентства, яке займалося плануванням, розробкою та закупівлею зброї для Народно-визвольної армії. Лі потрапив до санкційного списку за участь у купівлі винищувачів СУ-35 та зенітно-ракетних систем С-400 у рф.

Зазначається, що досвід Лі як технократа — він є аерокосмічним інженером, який працював у китайській супутниковій програмі, — допоможе йому відіграти ключову роль у досягненні проміжних цілей президента Сі Цзіньпіна щодо Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), вважають експерти.

«Оперативний і технологічний досвід наступного міністра оборони Китаю особливо актуальний, враховуючи, що НВАК прагне до 2049 року стати армією світового рівня», — зазначив Джеймс Чар, спеціаліст з безпеки в Сінгапурській школі міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама.

Що відомо про генерала Лі Шанфу

Лі Шанфу більше 30 років працював на космодромі «Січан, зокрема очолював його протягом 10 років.

У 2016—2017 роках обіймав посаду замкомандуючого Силами стратегічного забезпечення китайської армії, у 2017—2020 роках очолював департамент підготовки військ та постачання Центральної військової ради Китаю.

У 2018 році проти генерала було запроваджено американські санкції. США пояснювали рішення тим, що Лі Шанфу брав участь у угодах щодо купівлі російських літаків та систем С-400.

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