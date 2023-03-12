Рівень смертності у східних регіонах рф серед військових більший у 30 разів, ніж у Москві — британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомляє, що російська армія надалі зазнає важких втрат, однак наслідки мобілізації різняться в регіонах рф: смертність бойовиків зі сходу в понад 30 разів вища, ніж у Москві

Експерти стверджують, що рф надалі зазнає важких втрат у війні проти України, однак наслідки цього різко відрізняються в різних регіонах країни. Найбагатші міста — Москва і Санкт-Петербург — залишилися відносно неушкодженими відповідно до чисельності їхнього населення. Особливо це стосується сімей еліти країни.

21 лютого під час звернення російського диктатора володимира путіна перші лави аудиторії зайняли російські чиновники та еліта. Проте відомо, що їхні діти не приєдналися до лав окупаційних військ рф.

Британська розвідка наголошує, що це підбурює російське населення, особливо у районах, у яких рівень втрат найвищий.

Так, у багатьох східних регіонах рф смертність у відсотковому відношенні до населення у 30+ разів вища, ніж у Москві. Зокрема найбільше страждають етнічні меншини: в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахів і татар.

Через те, що російське керівництво продовжує набирати росіян до армії, аби кинути в Україну, кремлівська еліта стає все більше ізольованою.

«Оскільки Міноборони Росії прагне вирішити проблему постійної нестачі бойового персоналу, ізоляція більш заможних і впливових верств російського суспільства, швидше за все, залишиться головним завданням», — пояснює розвідка Британії.

Нагадаємо, що станом на 12 березня росія втратила в Украхні понад 159. тис. своїх військових.

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