Окупанти вночі обстріляли Очаків: пошкоджені будинки та автомобілі (фото)

В ніч на 12 березня російські окупанти атакували місто Очаків Миколаївської області.

Про це у Telegram повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА.

«12 березня о 00:45-00:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади.Відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка. Наслідки пошкоджень уточнюються», — написав Кім.

На щастя постраждалих немає.

ДСНС повідомила, що внаслідок влучення боєприпасів та уламків від них загорілись два автомобілі ВАЗ 2105 та MAZDA 626, а також квартира.

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