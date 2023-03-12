Евакуюватися з небезпечних регіонів можна на трьох безкоштовних потягах: розклад

З небезпечних регіонів продовжують курсувати безкоштовні евакуаційні потяги. Наразі можна виїхати з Покровська, Запоріжжя та Херсона.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Там пояснили, що для того аби евакуюватися й отримати фінансову допомогу від держави (2 тис.грн на кожного дорослого і 3 тис.грн — на дитину чи людину з особливими потребами), потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування.

При цьому під час евакуації потягом слід обов’язково повідомляти, до якої станції ви прямуєте.

Розклад руху і напрямки евакуаційних потягів:

№ 119/120 Запоріжжя — Кривий Ріг — Львів. Відправлення зі станції Запоріжжя о 09:45, у Дніпро прибуває о 12:07, у Кривий Ріг — о 15:29, до кінцевої станції Львів — об 11:44;

№ 110/109 Херсон — Львів. З Херсона він відправляється о 14:27 і слідує через станції Миколаїв, Шевченко, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Прибуття до Львова — наступного дня о 10:18;

№ 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів, який відправляється з початкової станції о 14:15 і прибуває до Львова наступного дня о 12:44. Потяг слідує через станції Дніпро, Шевченко, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

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