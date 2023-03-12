Верховна Рада планує збільшити військові видатки на 500 млрд грн

У Верховній Раді планують змінити бюджет на 2023 рік, збільшивши військові видатки на 500 млрд грн.

Про це у Telegram повідомив Ярослав Железняк народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нардеп зазначив, що таке збільшення є найбільшим за всю історію України.

За словами першого заступника голови комітету, ухвалення змін планується вже цього місяця.

Повідомляється, що закладені в законі про держбюджет обсяги фінансування армії не остаточні і мають покрити потреби Сил оборони в першій половині року. Після цього уряд внесе зміни до кошторису, як робив це у 2022 році.

Нагадаємо, вперше Верховна Рада внесла зміни до бюджету-2023 декілька тижнів тому, ухваливши законопроєкт №8399 щодо збільшення видатків Державного бюджету на 5,5 млрд грн. Гроші підуть на реконструкцію лікарень, відбудову мостів, гранти для переробних підприємств.

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