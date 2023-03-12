Збитки навколишньому середовищу внаслідок війни в Україні складають понад ₴2 трлн.

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії на території України призвів до збитків для довкілля на суму понад 2 трлн грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить рф за скоєне. Щодня продовжуємо встановлювати нові факти шкоди і руйнувань. За попередніми підрахунками, загалом шкода довкіллю складає уже понад 2 трлн грн: це і засмічення земель, і забруднення повітря, спалені ліси, зруйновані об’єкти. росія провокує кліматичну кризу, ядерну – через ситуацію із ЗАЕС, гуманітарну», – зазначив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Гречаник.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зауважив, що відомство розслідуються випадки навмисної чи випадкової шкоди природному середовищу.

“Фіксуємо й аналізуємо усі злочини у сфері екології, атаки на промислові об’єкти, нафтобази”, – уточнив Фільчаков.

Народний депутат Павло Якименко підкреслив, що вже зараз усі органи влади спільно мають напрацювати нові концепції й програми щодо відновлення екології України. На прикладі ситуації з обмілінням Оскільського водосховища, де члени комітету напередодні побували, Якименко наголосив на необхідності вже зараз прогнозувати можливості появи природних і гуманітарних криз, щоб цього не допустити або оперативно розв’язати проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, екологічні збитки, нанесені Харкову російськими обстрілами, оцінюють в 200 млрд грн.