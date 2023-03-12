«Оскар-2023». Де і коли дивитись церемонію вручення кінопремії онлайн

У ніч із 12 на 13 березня у США відбудеться 95-та Церемонія вручення нагород премії «Оскар». Традиційно, вручення пройде у Лос-Анджелесі у кінотеатрі Dolby Theatre.

Вона розпочнеться о 20:00 за місцевим часом, а за київським часом — о 3:00. Трансляція стартує за годину до початку самого вручення — о 02:00 за київським часом.

Церемонія оголошення переможців «Оскара» пройде в традиційному форматі: з червоною доріжкою та гостями у залі. Її транслюватиме канал ABC. Цьогоріч ведучим церемонії знову буде телеведучий, комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже втретє.

Статуетки колегам вручатимуть Джон Траволта, Енді Макдауелл, Пол Дано, Кара Делевінь, Гаррісон Форд, Мінді Калінг, Ева Лонгорія, Педро Паскаль, Холлі Беррі та інші.

Як дивитися церемонію вручення «Оскара-2023» в Україні

В Україні церемонію з 02:00 транслюватиме телеканал «Суспільне Культура». Онлайн-трансляцію каналу можна дивитися за цим посиланням або в застосунку «Дія». Коментуватимуть вручення нагород актриса Ірма Вітовська та виконавчий продюсер каналу Лук’ян Галкін.

За кілька годин до початку трансляції, о 22:30, на цьому ж каналі покажуть документальний фільм «Будинок зі скалок», який представляє Україну на нинішньому «Оскарі».

Також о 00:00 Суспільне Культура покаже шоу «За крок до Оскара», в якому Лук’ян Галкін, Ірма Вітовська та ведуча «Телебачення Торонто» Олександра Гонтар і автор YouTube-каналу «Загін Кіноманів» Віталій Гордієнко будуть говорити про українське кіно, яке в попередні роки висувалось від України на премію.