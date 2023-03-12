Молдовські прикордонники не впустили до країни «вагнерівця» (фото)

Прикордонники Молдови не впустили до країни чоловіка, якого ідентифікували як найманця ПВК «Вагнер».

Про це повідомили у Facebook служби.

Чоловік прибув до Молдови літаком 12 березня, але в аеропорту Кишинева його зупинили. «Вагнерівця» не пустили до країни, а посадили на літак до країни, з якої він вилетів.

У відомстві також зазначили, що за минулий тиждень не пустили до країни 182 іноземців та 46 одиниць транспорту. Більшість із них порушили молдавське прикордонне та міграційне законодавство.

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