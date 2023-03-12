У ВМС розповіли, скільки кораблів росія тримає на бойовому чергуванні

У Військово-Морських силах повідомили, що станом на 12 березня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п’ять ворожих кораблів, а в Азовському морі — один ворожий корабель.

У Середземному морі росіяни зменшили угруповання до семи ворожих кораблів, з них три є носіями крилатих ракет «Калібр». Загальний залп становить до 20 ракет.

Рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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