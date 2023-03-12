88% британців, які прийняли українських біженців, зробили б це знову — опитування

Дослідження громадської організації More in Common у Великій Британії показало, що більшість громадян країни позитивно налаштовані щодо українських біженців.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з опитуванням, вісім із десяти людей, які прийняли в себе вдома українських біженців, мали позитивний досвід взаємодії з ними. 88% учасників дослідження погодилися б допомогти українцям знову, 3% — не погодилися б.

Також опитування показало, що 68% усіх британців вважають прийом понад 150 тис. біженців з України правильним рішенням, тоді як 17% ставляться до цього негативно.

Дослідження провели на тлі суперечок щодо політики британського прем’єра Ріші Сунака про депортацію біженців, які тікають у Британію через Ла-Манш. Таке рішення викликало осуд у правозахисників та ООН.

Тим часом у Європі продовжує скорочуватися кількість українців, які подають запити на отримання статусу тимчасового захисту.

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