Україна та рф позитивно налаштовані щодо «зернової угоди» — міністр оборони Туреччини

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що «зернова угода», яка розблоковує українські порти, ймовірно, буде продовжена 18 березня.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

«Обидві сторони налаштовані позитивно, переконані, що все закінчиться згодою. Ймовірно, 18 березня угода буде продовжена», — прокоментував Акар.

Нещодавно стало відомо, що Україна розпочала перемовини з партнерами з приводу продовження та розширення «зернової угоди». Київ не не веде переговорів із росією, але є розуміння, що з рф комунікують партнери.

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