Росіяни створили 10 груп провокаторів для дестабілізації ситуації у Молдові

Російські спецслужби хочуть дестабілізувати ситуацію в Молдові та створюють для цього групи з провокаторів.

Про це повідомив голова Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну, повідомляє NewsMaker.

Посадовець розповів, що 9 березня правоохоронці не пустили в країну росіянина, якого прислали з метою навчати людей, що мали намір дестабілізувати ситуацію в державі. Раніше чоловік вже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище та документи.

Голова поліції також повідомив, що організатори заворушень сформували та підготували 10 груп по 10 осіб. Сімох із них затримали 11 березня. З’ясувалось, що за участь в провокаціях їм обіцяли по $10 тис.

12 березня в центрі Кишинева проходить протест «Руху для народу» і проросійської партії «Шор». Правоохоронці попереджають, що на цій акції планували влаштувати масові заворушення.

Нагадаємо, прикордонники Молдови не впустили до країни чоловіка, якого ідентифікували як найманця ПВК «Вагнер».

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