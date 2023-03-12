Під час ракетного обстрілу 9 березня росіяни шукали в Україні Patriot — ОК «Південь»

Під час масованого ракетного обстрілу України 9 березня росіяни перевіряли, чи отримав вже Київ американські ЗРК Patriot.

Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Чималу роль зіграла попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. Вони намагалися переконатися, чи так це насправді», — пояснила прессекретар.

Гуменюк додала, що Україна бачила накопичення сил і засобів ворога та розуміла, що готуються хвилеподібні атаки. Спочатку росіяни іранськими дронами намагалися виявити пункти української ППО, потім був масштабний ракетний удар, після цього росіяни намагались роздивитись наслідки за допомогою БПЛА і насамкінець був удар балістичними ракетами.

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