Росіяни запустили новий фейк про Запорізьку АЕС — Центр стратегічних комунікацій

Росіяни поширюють фейк про те, що Україна нібито відмовилася від ідеї створення захисної зони навколо ЗАЕС.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Кремлівські медіа пишуть, що Україна «не готова до реалізації ініціативи МАГАТЕ, яка виключила б атаки з території електростанції та проти неї». Однак насправді саме росія не припиняє систематично обстрілювати ядерний об’єкт.

У серпні в Радбезі ООН закликали припинити воєнні дії біля станції та створити навколо демілітаризовану зону. Росіяни категорично не погодились та навіть влаштували показовий обстріл в день короткого візиту місії МАГАТЕ.

Окупанти розмістили на станції військовий персонал, транспортні засоби та обладнання. Після візиту на ЗАЕС очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі анонсував початок переговорів з Україною та рф стосовно створення захисної зони навколо ЗАЕС. Київ цю пропозицію підтримав, але рф продовжує ігнорувати зусилля щодо захисту ядерної безпеки, тому переговори зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних обстрілів 9 березня Запорізька АЕС була повністю знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації. Постачання електрики вдалось відновити.

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