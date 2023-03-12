Дві дитини постраждали від детонації вибухонебезпечного предмета на Запоріжжі

В одному із сіл Запорізького району дві дитини отримали мінно-вибухові травми внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомили у ДСНС.

Інцидент стався 11 березня. Хлопчики 2012 та 2019 років народження знайшли на вулиці предмет циліндричної форми та принесли додому. Під час гри він здетонував.

Діти отримали мінно-вибухові травми, їх госпіталізували. У ДСНС нагадують, що значна територія нашої держави забруднена боєприпасами, тому на деокупованих територіях слід бути вкрай уважними.

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