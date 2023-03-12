Мінігайд: вітаміни для зубів і нігтів

Вітаміни — це елементи, без яких організм не може повноцінно функціонувати. Їхній дефіцит відображається на здоров’ї та зовнішності. Стан зубів і нігтів — один з таких показників.

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Важливі вітаміни для зубів

Щоб ротова порожнина була здоровою, необхідно отримувати з їжею певні вітаміни і мікроелементи або приймати їх у вигляді добавок. За посиланням https://eva.ua/ua/12739-

12748/vitaminy/ є великий асортимент вітамінів у капсулах, таблетках і навіть рідкому форматі.

Які речовини для зубів та ясен є найважливішими?

Кальцій. Цей мікроелемент бере участь у формуванні кісткової тканини та емалі зубів. Найбагатшими на кальцій є молочні продукти. Також він міститься у консервованому лососі та сардинах з кістками. Для вегетаріанців джерелом кальцію є зелені листові овочі та вітамінізовані пластівці зі злаків.

Фосфор. Цей мінерал необхідний для підтримання і відновлення усіх тканин організму. Фосфор бере участь в обміні кальцію, утворюючи з ним нерозчинні солі, які зміцнюють кістки і зуби. Він міститься у білковій їжі, наприклад, м’ясі, яйцях, горіхах, бобових і молочних продуктах, а також у цільному зерні та сухофруктах.

Вітамін A. За його дефіциту в організмі спостерігається рухливість зубів і болючість ясен. Цей вітамін існує у двох формах: безпосередньо вітамін A (ретинол) і провітамін A (каротин), який в організмі перетворюється на активну форму вітаміну. Ретинол міститься у м’ясі, птиці, молочних продуктах. Каротин є в помаранчевих і зелених овочах і фруктах.

Вітамін C. Достатня кількість вітаміну C у раціоні забезпечує щільність кісток, здоров’я зубів та ясен. Внаслідок дефіциту вітаміну С ясна можуть запалюватися і кровоточити. Якісним його джерелом є цитрусові, ягоди, яблука, петрушка, кріп, капуста.

Вітамін D. Він покращує всмоктування кальцію з їжі та його надходження у кров. Річ у тім, що кальцій засвоюється організмом тільки у поєднанні з вітаміном D. За його нестачі відбувається вимивання кальцію з кісток. Вітамін D синтезується в організмі під впливом сонячних променів. З харчуванням речовину можна отримати з риб’ячого жиру, яєць, печінки тріски, вершкової та оливкової олії.

Які вітаміни потрібні для нігтів

Більшість проблем нігтів — м’якість, розшарування, ламкість — виникає через нестачу вітамінів. Спеціальні вітамінно-мінеральні комплекси сприяють розмноженню клітин, що утворюють ніготь. Які ж вітаміни необхідні для зміцнення нігтів?

Вітаміни A (ретинол) та E (токоферол) допомагають зберегти молодість. Залежить від них і здоров’я нігтів, оскільки ці вітаміни беруть участь у розвитку епітеліальних тканин. Якщо нігтьові пластини тріскаються, швидше за все, організму бракує вітаміну A. Уповільнений ріст нігтів нерідко пов’язаний з дефіцитом вітаміну E. Де міститься ретинол, ми вже визначили вище. Токоферол можна отримати з рослинних олій, мигдалю і насіння соняшника. Важливо:

засвоєнню вітаміну A сприяє цинк. Джерелом цього мінералу є гарбузове насіння, кунжут, тверді сири.

Якщо нігті крихкі та часто ламаються, це може свідчити про нестачу вітамінів групи B і C. Дефіцит вітаміну B призводить до порушення кровообігу, а від аскорбінової кислоти залежить

вироблення колагену і міцність нігтів. Варто додати до раціону субпродукти, зокрема печінку, рибу, моркву.

Перед тим, як вживати вітаміни, проконсультуйтеся з фахівцем. Лікар призначить аналізи, порекомендує необхідні вам харчові продукти і добавки.