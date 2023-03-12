13 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 13 березня

13 березня у світі відзначають Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Це гінекологічне захворювання характеризується переміщенням тканини матки (ендометрію) до інших органів, що викликає запалення. 13 березня людей закликають підвищити свою поінформованість щодо хвороби, якою страждають близько 176 млн жінок у світі.

Також 13 березня святкують День коштовностей. Достеменно невідомо, коли саме з’явилося це свято. Також в цей день відзначають День Співдружності націй. Свято припадає щороку на другий понеділок березня і присвячене 54 країнам, які входять у міжнародну організацію Співдружність націй.

Яке релігійне свято 13 березня

Віряни 13 березня вшановують пам’ять преподобного Василія Декаполіта. Він був візантійським монахом, учнем та сподвижником Прокопія Декаполіта.

Разом зі своїм вчителем Василій був ув’язнений за віру і перебував у темниці до самої смерті імператора Лева IIІ.

Хто святкує іменини 13 березня

У понеділок, 13 березня, день ангела святкують Василь, Нестор, Арсен, Микола, Марина, Кіра.

Які історичні події відбулись 13 березня

1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився з загоном солдатів в Мексиці.

1639 — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) названий Гарвардським на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда.

1669 — підписані Глухівські статті — договір про права українських козаків, укладений між Москвою та козацьою старшиною.

1781 — англійський астроном Вільям Гершель відкрив Уран, сьому планету Сонячної системи.

1848 — повстанням віденських студентів розпочалася революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі.

1881 — у Санкт-Петербурзі бомбою смертельно поранено російського царя Олександра ІІ.

1917 — до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський.

1917 — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор.

1921 — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю.

1938 — російська мова введена як обов’язковий предмет для навчання у всіх школах СРСР.

1938 — відбувся аншлюс Австрії Німмечиною.

1940 — Фінляндія і СРСР підписали мирний договір. Закінчення Зимової війни.

1961 — у Києві сталася «Куренівська трагедія». Гагинули понад 1,5 тис. мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха.

1997 — Україна та НАСА підписали договір про політ у космос першого українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк.

2013 — чинним Папою Римським став Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо).

Хто народився 13 березня

963 — Анна Порфірогенета, візантійська царівна, донька імператора Романа II, дружина київського князя Володимира I Великого.

1741 — Йосиф II, імператор Священної Римської імперії, видатний реформатор.

1845 — Бодуен де Куртене Іван Олександрович, польський мовознавець, член-кореспондент Петербурзької Академії наук, що виступав проти заборони царським урядом української мови.

1884 — Витвицький Степан Порфирович — український політичний діяч, правник, журналіст, член УНДП, 2-й Президент УНР у вигнанні.

1888 — Макаренко Антон Семенович, український письменник («Педагогічна поема», «Прапори на баштах») та педагог, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання.

1900 — Йоргос Сеферіс, грецький поет, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1907 — Людвіг Бірман, німецький астроном.

1907 — Роман Драґан, псевдонім Ярослав Оріон, — український письменник, лінгвіст, філософ і громадсько-культурний діяч.

1916 — Жак Фреско, американський інженер, промисловий дизайнер і футуролог.

1927 — Рауль Альфонсин, президент Аргентини з 1983 по 1989.

1930 — Гюнтер Юккер , видатний німецький скульптор-мінімаліст, що працює з цвяхами, майстер інсталяцій. З кінця 1950-х років працює на стику кінетичної скульптури і поп арту.

1942 — Махмуд Дервіш, палестинський поет.

1960 — Андрухович Юрій Ігорович, український письменник, поет та есеїст.

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