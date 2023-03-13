Оскар 2023: тріумф «Все завжди і водночас» та інші переможці (повний список)

У ніч на 13 березня у Лос-Анджелесі пройшла 95-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії «Оскар».

Цього року головну нагороду за «Найкращий фільм» отримала стрічка «Все завжди і водночас». Загалом фільм став лауреатом у семи номінаціях з одинадцяти, у яких змагався за перемогу. Це: «Найкращий фільм», «Найкраща акторка», «Найкращий режисер», «Найкращий актор другого плану», «Найкраща акторка другого плану», «Найкращий оригінальний сценарій» і «Найкращий монтаж».

Військова драма за мотивами роману Ремарка «На західному фронті без змін» отримала чотири статуетки з дев’яти, на які претендувала: «Найкращий іноземний фільм», «Найкраща оригінальна музика», «Найкраща робота художника-постановника» і «Найкраща робота художника-постановника».

В от комедійній драмі «Банші Інішерина» взагалі не пощастило. Фільм змагався у дев’яти номінаціях, однак не переміг у жодній.

Відзначимо, що цього року за нагороду змагалася і документальна стрічка спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії «Будинок зі скалок». Вона розповідає про реалії життя дитячого будинку на сході України під час війни з росією. Однак перемогу у цій номінації здобув фільм «Навальний» про отруєння російського опозиціонера та розслідування цієї справи.

Лауреати Оскар 2023 (усі номінації)

Найкращий фільм: «Все завжди і водночас»

«Все завжди і водночас» Найкращий актор: Брендан Фрейзер, «Кит»

Брендан Фрейзер, «Кит» Найкраща акторка: Мішель Йео, «Все завжди і водночас»

Мішель Йео, «Все завжди і водночас» Найкращий іноземний фільм: «На західному фронті без змін»

«На західному фронті без змін» Найкращий режисер: Ден Кван і Деніел Шайнерт, «Все завжди і водночас»

Ден Кван і Деніел Шайнерт, «Все завжди і водночас» Найкращий анімаційний фільм: «Піноккіо» Гільєрмо дель Торо

«Піноккіо» Гільєрмо дель Торо Найкращий актор другого плану: Джонатан Ке Кван, «Все завжди і водночас»

Джонатан Ке Кван, «Все завжди і водночас» Найкраща акторка другого плану: Джеймі Лі Кертіс, «Все завжди і водночас»

Джеймі Лі Кертіс, «Все завжди і водночас» Найкращий оригінальний сценарій: «Все завжди і водночас»

«Все завжди і водночас» Найкращий адаптований сценарій: «Жінки говорять»

«Жінки говорять» Найкраща оригінальна музика: «На західному фронті без змін», композитор Фолькер Бельтерманн

«На західному фронті без змін», композитор Фолькер Бельтерманн Найкраща оригінальна пісня: Naatu Naatu, RRR

Naatu Naatu, RRR Найкращий документальний фільм: «Навальний»

«Навальний» Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Ірландське прощання»

«Ірландське прощання» Найкращий документальний короткометражний фільм: «Шептуни слонів»

«Шептуни слонів» Найкраща анімована короткометражка: «Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»

«Хлопчик, кріт, лисиця та кінь» Найкраща операторська робота: «Найкраща робота художника-постановника»

«Найкраща робота художника-постановника» Найкращий грим та зачіски: «Кит»

«Кит» Найкращий дизайн костюмів: «Чорна Пантера: Ваканда назавжди»

«Чорна Пантера: Ваканда назавжди» Найкраща робота художника-постановника: «На західному фронті без змін»

«На західному фронті без змін» Найкращі візуальні ефекти: «Аватар: Шлях води»

«Аватар: Шлях води» Найкращий звук: «Найкращий стрілець: Меверік»

«Найкращий стрілець: Меверік» Найкращий монтаж: «Все завжди і водночас»

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