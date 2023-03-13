Оскар 2023: тріумф «Все завжди і водночас» та інші переможці (повний список)

У ніч на 13 березня у Лос-Анджелесі пройшла 95-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії «Оскар».
Цього року головну нагороду за «Найкращий фільм» отримала стрічка «Все завжди і водночас». Загалом фільм став лауреатом у семи номінаціях з одинадцяти, у яких змагався за перемогу. Це: «Найкращий фільм», «Найкраща акторка», «Найкращий режисер», «Найкращий актор другого плану», «Найкраща акторка другого плану», «Найкращий оригінальний сценарій» і «Найкращий монтаж».
Військова драма за мотивами роману Ремарка «На західному фронті без змін» отримала чотири статуетки з дев’яти, на які претендувала: «Найкращий іноземний фільм», «Найкраща оригінальна музика», «Найкраща робота художника-постановника» і «Найкраща робота художника-постановника».
В от комедійній драмі «Банші Інішерина» взагалі не пощастило. Фільм змагався у дев’яти номінаціях, однак не переміг у жодній.
Відзначимо, що цього року за нагороду змагалася і документальна стрічка спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії «Будинок зі скалок». Вона розповідає про реалії життя дитячого будинку на сході України під час війни з росією. Однак перемогу у цій номінації здобув фільм «Навальний» про отруєння російського опозиціонера та розслідування цієї справи.
Лауреати Оскар 2023 (усі номінації)
- Найкращий фільм: «Все завжди і водночас»
- Найкращий актор: Брендан Фрейзер, «Кит»
- Найкраща акторка: Мішель Йео, «Все завжди і водночас»
- Найкращий іноземний фільм: «На західному фронті без змін»
- Найкращий режисер: Ден Кван і Деніел Шайнерт, «Все завжди і водночас»
- Найкращий анімаційний фільм: «Піноккіо» Гільєрмо дель Торо
- Найкращий актор другого плану: Джонатан Ке Кван, «Все завжди і водночас»
- Найкраща акторка другого плану: Джеймі Лі Кертіс, «Все завжди і водночас»
- Найкращий оригінальний сценарій: «Все завжди і водночас»
- Найкращий адаптований сценарій: «Жінки говорять»
- Найкраща оригінальна музика: «На західному фронті без змін», композитор Фолькер Бельтерманн
- Найкраща оригінальна пісня: Naatu Naatu, RRR
- Найкращий документальний фільм: «Навальний»
- Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Ірландське прощання»
- Найкращий документальний короткометражний фільм: «Шептуни слонів»
- Найкраща анімована короткометражка: «Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»
- Найкраща операторська робота: «Найкраща робота художника-постановника»
- Найкращий грим та зачіски: «Кит»
- Найкращий дизайн костюмів: «Чорна Пантера: Ваканда назавжди»
- Найкраща робота художника-постановника: «На західному фронті без змін»
- Найкращі візуальні ефекти: «Аватар: Шлях води»
- Найкращий звук: «Найкращий стрілець: Меверік»
- Найкращий монтаж: «Все завжди і водночас»
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