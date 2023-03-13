Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 13 березня

Українські військові за минулу добу ліквідували 710 окупантів, 8 танків та 16 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 13 березня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,
- танки— 3474 (+8),
- бойові броньовані машини — 6774 (+5),
- артилерійські системи — 2503 (+16),
- РСЗВ — 493 (+0),
- засоби ППО — 259 (+0),
- літаки — 304 (+0),
- гелікоптери — 289 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2109 (+1),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5354 (+6) од,
- спеціальна техніка — 251 (+9).
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