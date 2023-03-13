Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 13 березня

Українські військові за минулу добу ліквідували 710 окупантів, 8 танків та 16 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 13 березня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,

танки— 3474 (+8),

бойові броньовані машини — 6774 (+5),

артилерійські системи — 2503 (+16),

РСЗВ — 493 (+0),

засоби ППО — 259 (+0),

літаки — 304 (+0),

гелікоптери — 289 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2109 (+1),

крилаті ракети — 907 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни — 5354 (+6) од,

спеціальна техніка — 251 (+9).

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