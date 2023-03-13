Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 13 березня

13.03.2023

Українські військові за минулу добу ліквідували 710 окупантів, 8 танків та 16 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 13 березня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,
  • танки— 3474 (+8),
  • бойові броньовані машини — 6774 (+5),
  • артилерійські системи — 2503 (+16),
  • РСЗВ — 493 (+0),
  • засоби ППО — 259 (+0),
  • літаки — 304 (+0),
  • гелікоптери — 289 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2109 (+1),
  • крилаті ракети — 907 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5354 (+6) од,
  • спеціальна техніка — 251 (+9).

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