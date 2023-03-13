Скандал з Шевченківською премією: голова комітету подав у відставку

Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров подав у відставку. Про своє рішення він повідомив у Facebook.

Цьогоріч премія опинилася у центрі скандалу, оскільки попри традицію її не вручили 9 березня, у день народження поета.

Макаров розповів, що це була його ідея — запровадити додаткову номінацію «За внесок у перемогу» і перенести оголошення переможців на 22 травня (дата перепоховання Шевченка).

«Я виступив з ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями «За внесок у перемогу». Я виходив із того, що цьогоріч комітет не визнав за можливе присудити нагороду в двох номінаціях, а тимчасом від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна, неуявна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які робляться на ентузіазмі й у буквальному сенсі наближають нашу перемогу», — розповів Макаров.

За його словами, ідея виникла майже експромтом, проте під час зустрічі діячів культури з президентом України 9 березня вона отримала підтримку.

Макаров заявив, що це рішення «наштовхнулося на агресивне нерозуміння» і багато представників мистецької спільноти й громадян сприйняли цей крок «як політичну спекуляцію, намагання влади призначити «своїх» висуванців або применшити вагу вже визначених лауреатів».

«Чимало шанованих представників мистецької спільноти й небайдужих громадян сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити «своїх» висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів. Мої спроби пояснити своє бачення, відкоментувати реальний хід подій ба навіть виправдовуватися, чого я страшенно не люблю, не було почуто. Активна частина суспільства переконана, що я виконую чиєсь замовлення, «відпрацьовую», «прогинаюся» і т. ін.», — заявив Макаров.

Він додав, що його рішення також не знайшло підтримки серед інших членів Комітету, які вважають, що воно підірве довіру до премії.

«Оскільки я мимоволі виступив «збудником» нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету», — резюмував Макаров.

Лауреати Шевченківської премії у 2023 році

Нагадаємо, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Проте на сайті президента указ, яким і оголошують переможців, поки не з’явився.

У заяві йдеться, що Комітет ще 15 лютого провів засідання та голосування, на якому визначив переможців у п’яти номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво».

Лауреатами Шевченківської премії у 2023 році стали:

Катерина Калитко, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць»

Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за аудіоальбом «Пісні Української революції»;

Михайло Назаренко, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883»у двох частинах;

Віталій Портников, журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії –— за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Ірина Цілик, режисерка — за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

У категоріях «Театральне» та «Візуальні мистецтва» лауреатів не оголосили.

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