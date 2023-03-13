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Save Pets of Ukraine випустила благодійну книгу про тварин під час війни

13.03.2023

Команда соціальної ініціативи Save Pets of Ukraine випустила збірку надихаючих історій зі щасливим кінцем про котів, собак та їхніх власників і волонтерів, які змушені були евакуюватись від війни та підтримували один одного.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Книга складається з історій про домашніх тварин, їхніх люблячих власників і волонтерів, які були змушені евакуюватись від війни.

Дві жінки, яким вдалося вивезти 47 котів з Києва до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення. Військові та собаки «на нулі». Пара, яка рятувала домашніх улюбленців з замкнених покинутих квартир. Пані, у якої живе понад 60 собак. Коти, які в найбільш тривожні миті зігрівали та заспокоювали своїх людей. Дівчинка, яка стала краще спати завдяки своєму песику – це лиш частина героїв книги.

Вона має на меті привернути увагу до безпритульних тварин в Україні, яких за останній рік стало значно більше. Згідно з даними досліджень, ця кількість зросла на 20−30% у тилових областях та на 100% і більше у притулках прифронтових областей. Так, 25 799 собак та 19 473 коти знаходяться під опікою притулків та волонтерів.

Також в книзі представлені історії адопції чотирилапих, які, можливо, стануть для читачів прикладом. Адже прилаштування безпритульних тварин в сім’ї є найкращим та найбільш гуманним способом скорочення кількості «хвостиків» у притулках та на вулицях. Так, ще за кілька тижнів до виходу книги, коли про неї дізнався редактор одного з національних телеканалів, він записався на співбесіду, аби взяти в свою сім’ю кішку.

Всі кошти від продажу книги Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні будуть направлені на допомогу притулкам для собак та котів. Ціна книги — донат від 200 грн. Купити її можна на сайті Save Pets of Ukraine або через соціальні мережі ініціативи.

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