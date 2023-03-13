Українці отримали понад 12 млн LED-ламп

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою обміну українці вже отримали 12 мільйонів LED-ламп, що дозволяє зберегти до 600 мегават електроенергії.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: У Житомирі відкрилась виставка «Україна очима француза»

“Активно виконується і наша програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Загалом українці отримали вже 12 мільйонів LED-ламп. І якщо говорити про енергозбереження, то цей обсяг дозволяє зберегти до 600 мегават енергії. Орієнтовно це як, наприклад, більше половини генерації потужного блоку АЕС”, – сказав президент у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський закликав українців користуватися програмою обміну ламп.