Українці отримали понад 12 млн LED-ламп

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою обміну українці вже отримали 12 мільйонів LED-ламп, що дозволяє зберегти до 600 мегават електроенергії.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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“Активно виконується і наша програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Загалом українці отримали вже 12 мільйонів LED-ламп. І якщо говорити про енергозбереження, то цей обсяг дозволяє зберегти до 600 мегават енергії. Орієнтовно це як, наприклад, більше половини генерації потужного блоку АЕС”, – сказав президент у своєму вечірньому відеозверненні.
Зеленський закликав українців користуватися програмою обміну ламп.
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