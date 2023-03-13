Протести в Грузії: прем’єр розповів про роль «сатанистів» та втручання Зеленського

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що на протестах проти закону «про іноагентів» діяли провокатори від опозиції та звинуватив президента України у втручанні у внутрішні справи країни. Про це він сказав в ефірі каналу Imedi.

«Рішення влади про відкликання законопроєкту було єдиним правильним і не дало можливості дестабілізувати ситуацію в країні», — заявив прем’єр.

Гарібашвілі про протести у Грузії

Гарібашвілі наголосив, що вважає відхилений закон потрібним, тому що у країні створюється багато громадських організацій, про діяльність і фінансування яких влада нібито має вкрай мало інформації.

При цьому він звинуватив опозицію у провокаціях на протестах, зокрема партії «Єдиний національний рух», «Гірчі-більше свободи» та міжнародний студентський проєкт «Клуб Фракліна». Їхні молодіжні активісти нібито мали почати протистояння з поліцією, зокрема із використанням коктейлів Молотова.

«Для хаосу вони навіть самі вбити кількох молодих людей», — сказав Гарібашвілі.

Окремо він ззадав, що «деякі люди одягнені в якусь сатанинську форму».

Гарібашвілі про Зеленського та війну в Україні

Також багато уваги грузинський прем’єр приділив критиці українського керівництва.

За його словами, заява Зеленського у відеозверненні про підтримку протестуючих у Тбілісі — це спроба втручання у внутрішні справи країни з метою відкрити у Грузії ще один фронт у війні проти росії.

«Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням», — заявив Гарібашвілі.

Він додав, що бажає Україні миру, але «спочатку подбайте про себе, а ми будемо дбати про нашу країну».

Гарібашвілі також заявив, що ще на початку жовтня 2021 року до Грузіїї спеціально «заслали» експрезидента Міхеїла Саакашвілі, якого він назвав «божевільним диктатором». Справжньою метою його повернення нібито було «влаштувати переворот і втягнути країну у війну у потрібний час». За словами прем’єра, у такому разі «Грузія би перетворилася у полігон і країна отримала б другий Маріуполь», а «Україна виграла б час».

Що відомо про протести у Грузії

Нагадаємо, 7 березня грузинський парламент прийняв у першому читання резонансний законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Відповідно до нього, у країні мали створити реєстр так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%.

Документ розкритикували у Євросоюзі та США, опозиція назвала його калькою російського закону, а президент країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла ветувати.

Голосування спричинило дводенні масові протести у Тбілісі. Невдоволені громадяни намагалися прорватися до парламенту, проте протестуючих розігнала поліція із застосування водометів, сльозогінного газу та гумових куль.

Врешті правляча більшість 9 березня повідомила, що вирішила відхилити законопроєкт, а поліція відпустила більшість затриманих.

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