Україна в 2022 році увійшла до трійки найбільших імпортерів зброї — SIPRI

Завдяки військовій допомозі США та європейських країн Україна у 2022 році стала третім за обсягом імпортером зброї у світі. Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

З 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість основних видів озброєнь, проте із початком російського вторгнення ситуація кардинально змінилася. За підсумками 2022 року більше ввезли зброї лише Катар та Індії.

За п’ятирічний період 2018-2022 років, якому присвячено дослідження SIPRI, на Україну припало 2,0% світового імпорту озброєнь.

«Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії», — зазначив Пітер Д. Веземан, старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь.

Найбільші експортери озброєнь

Перше місце у рейтингу продовжують займати Сполучені Штати. При цьому за останнє п’ятиріччя їх доля у світовому експорті озброєнь лише збільшилась з 33% у 2013-2017 роках до 40% у 2018-2022 роках.

Натомість частка росії зменшилась з 22% до 16%. Експорт російських озброєнь впав до 8 з 10 її найбільших покупців. Зріс він лише до Китаю (на 39%)та Єгипту (44%).

Тепер рф наздоганяє Франція, яка займає третє місце у рейтингу. Її доля у світовому експорті зросла з 7,1% до 11 %.

Загалом за останні п’ять років глобальний рівень міжнародних поставок зброї знизився на 5,1%. Найбільше він впав в Африці — на 40%, а зріс лише у Європі — на 47%. Хоча різке збільшення закупівлі зброї помічається також в окремих державах і на інших континентах, де тривають військові конфлікти чи є їх загроза.

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