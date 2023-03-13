Хто та де може видавати повістки: пояснює омбудсмен

Омбудсмен Дмитро Лубінець відповів на поширені питання щодо видачі повісток до військкомату.

«Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність», — наголосив він.

Видача повісток на вулиці, роботі та блокпостах: чи це законно?

Омбудсмен пояснив, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Хто має право вручити повістку?

Омбудсмен розповів, що відповідно до законодавства вручати повістку мають право:

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності);

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (військкоматів — ред.).

Чи можна перевірити документи особи, яка вручає повістку?

Лубінець наголошує, що громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

Перед тим, як прийняти повістку,він радить уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевіривши правильність заповнення документів.

«Не варто хвилюватись чи соромитись це робити», — закликає омбудсмен.

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