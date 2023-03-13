Герой України Олександр Мацієвський також мав молдовське громадянство

Український військовий Олександр Мацієвський, якого розстріляли окупанти після слів «Слава Україні», мав також громадянство Молдови.

Про це у Facebook повідомило Міністерств закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

«Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими — Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві висловили глибокі співчуття родині і друзям Олександра Мацієвського та заявили про солідарність з українським народом.

У МЗС також нагадали, що Кишинів засуджує війну рф проти України.

Нагадаємо, 6 березня у мережі оприлюднили відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного українського полоненого після того, як він каже «Слава Україні».

12 березня в СБУ повідомили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого. Ним виявився Олександр Мацієвський — снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Після цього президент присвоїв вбитому військовому звання Героя України.

Мацієвський народився у 1980 році у Молдові, куди за розподіленням працювала його мати. Там Олександр згодом закінчив середню школу і електротехнічний коледж. До Ніжина, звідки походять його рідні, він повернувся у 2008 році.

У березні 2024 року він мобілізувався до лав Ніжинського батальйону територіальної оборони і 30 грудня загинув під Соледаром.

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