СБУ викрила зловмисників, які намагалися незаконно завести в Україну 37 млн грн (фото)

Служба безпеки викрила шахрайську схему, учасники якої намагалися завести в Україні вкрадені гроші.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці викрили п’ятьох учасників схеми. Зловмисники намагалися завести до Чернівецької області 37 млн грн готівкою через пункт пропуску «Порубне».

Частину грошей шахраї завозили у валізах, а решту — примотали до тіла. Злочинці намагалися потрапити до України під виглядом туристів на рейсовому автобусі.

За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. Ділки вивозили кошти до однієї з країн Близького Сходу, а потім до європейських країн.

Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Припускається, що гроші могли піти на фінансування російської агентури в Україні.

Також правоохоронці відстежують всі маршрути нелегального каналу та причетних до цього осіб. Частину грошей вилучили у «транзитній» країні ЄС, вирішується питання про їх націоналізацію.

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