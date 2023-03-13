До Милівської громади на Херсонщині доставили два генератори для відновлення водопостачання

До Милівської громади у Бериславському районі привезли два генератори на 15 кВт. Їх мають використати для відновлення водопостачання у селах Дудчани та Новогригорівка.
Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться на сторінці Херсонської ОВА у Телеграм.
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“Через дії військових РФ жителі цих населених пунктів залишились без централізованого водопостачання. Питну воду до цих сіл привозили у цистернах. Генератори доставила Міжнародна організація з міграції, – йдеться у повідомлені.
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