Уряд спрямував кошти на відновлення енергосистеми

Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету 5 млн грн на реалізацію експериментального проекту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Держава відновлюватиме енергетику за принципом «build back better».
«Кошти спрямуємо Державному агентству відновлення та розвитку, яке працюватиме в координації з Міненерго, ДСНС, Генштабом ЗСУ та операторами критичної інфраструктури. Мета — відновлювати об’єкти енергетики так, щоб вони відповідали вимогам безпеки воєнного часу. Очікуємо вже найближчим часом побачити конкретні результати цієї роботи», — заявив Прем’єр-міністр.
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