З 13-17 березня на Херсонщині діятиме посилена комендантська година: в чому причина

У Херсонській області запроваджують посилену комендантську годину на п’ять днів.

Про це повідомляє Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

За його словами, надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога. Задля недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів, відсьогодні в області діятиме нова комендантська година.

Так, 13 по 17 березня включно мешканцям буде заборонено виходити з дому з 17:00 до 06:30.

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