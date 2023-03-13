У США відбудеться турнір, кошти з якого підуть на відновлення спортивної інфраструктури в Україні

Одна з найбільших благодійних організацій у США Help Heroes Of Ukraine спільно з американськими спортсменами у березні проведе масштабний турнір «Хокей для Героїв». Усі кошти, вторговані під час змагань, будуть спрямовані на оновлення спортивної інфраструктури та баз відпочинку в Україні, пошкоджених внаслідок російської агресії. Участь у ньому візьмуть команди зі США, Канади та України.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Від України участь у змаганнях візьме хокейний клуб «Харківські Берсерки». «Дізнавшись про можливість потрапити до США на міжнародний турнір та навчальний кемп, гравці дуже зраділи. Звісно, дуже важливо, щоб наші спортсмени побачили, як виглядає хокей за океаном, отримали нові спортивні емоції. Також ми хочемо розповісти всьому світу про Україну та спорт в умовах війни», — сказав головний тренер ХК «Харківські Берсерки» Павло Легачев.

Help Heroes Of Ukraine — американська благодійна організація, створена в США у перші дні широкомасштабного вторгнення росії. Її заснували українці, які проживають у Чикаго. Фонд має підписані меморандуми зі Збройними Силами України, що дозволяє працювати через офіційні запити. За 9 місяців війни вдалось відправити допомоги на суму близько 40 млн доларів. Фонд повністю екіпірував понад 15 000 тисяч військових.

Благодійний хокейний турнір відбуватиметься упродовж березня: у Чикаго, штат Іллінойс – сьогодні 13 березня; в Орландо, штат Флорида — 20 березня; у Тампа, штат Флорида — 26 березня.