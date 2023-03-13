В Італії проведуть конференцію з відновлення України

Прихильність Італії до миру і свободи для українського народу залишається незмінною, підкреслив глава МЗС країни. У своїй заяві він також наголосив, що італійська відданість миру та свободі українського народу залишається незмінною.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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Зазначимо, що попередня міжнародна донорська конференція, яка мала на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак з критичної інфраструктури, відбулася у грудні 2022 року в Парижі за участю понад 45 країн та 20 міжнародних організацій.
Нагадаємо, колишнього віце-президента Європейського банку реконструкції та розвитку з політики та партнерств П’єра Хайльбронна президент Франції Емманюель Макрон призначив спецпосланцем з питань допомоги та відновлення України.
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