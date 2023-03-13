Проєктувати відновлення багатоповерхівок у Бородянці буде ТОВ «Терра Проджект»

У Бородянці проєктувати відновлення багатоповерхівок буде ТОВ «Терра Проджект», яке підконтрольне ексзаступнику директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, бізнесмену Андрію Вавришу.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише «КиївВлада».

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Влада Бородянки на 4,7 мільйона гривень замовила проєктування капремонтів житлових багатоповерхівок на вулицях Центральній та Семашка, що найбільше постраждали під час окупації російською армією. Йдеться про відновлення несучих конструкцій чотирьох будинків, проєкти повинні бути готові до кінця 2023 року.

Як зазначається, ця компанія добре відома у Києві як фігурант «будівельних» скандалів, кримінальних проваджень та розробник містобудівної документації з ігноруванням законодавства, держстандартів та інтересів місцевих мешканців.

Як стало відомо, з оголошень електронної системи ProZorro, 6 та 7 березня 2023 року Бородянська селищна рада уклала з ТОВ «Терра Проджект» чотири договори на проєктування капремонту по відновленню несучих конструкцій чотирьох житлових будинків в селищі, що були пошкоджені внаслідок агресії російської федерації. Загальна ціна договорів склала 4,72 мільйони гривень.

Стислі умови закупівлі

Закупівлі передбачають, що підрядник повинен розробити проєкт та робочу документацію, а також надати експертні послуги для супроводу капітальних ремонтів в житлових будинках Бородянки за наступними адресами: №2 на вулиці Семашка, №306, 367-А та 425-А на вулиці Центральна. Терміни надання послуг – до кінця 2023 року.

Всі чотири закупівлі проведено без аукціонів. При цьому жоден з укладених договорів в системі ProZorro не опубліковано, відтак дізнатися будь-які подробиці закупівлі неможливо.

Чим відомий підрядник

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Терра Проджект» зареєстровано в 2012 році в Києві. Статутний капітал складає 1 тисяча гривень. Основний вид діяльності – діяльність у сфері архітектури. Засновник та кінцевий бенефіціар – В’ячеслав Бондарчук. Директор – Вікторія Ковальчук.

За даними Сlarity-project, в результаті участі в публічних закупівлях ТОВ «Терра Проджект» раніше отримало 3 підряди на суму 13,16 мільйони гривень. Найбільшим замовником є регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», яка укладала з компанією договір ціною 8 мільйонів гривень на проєктування реконструкції залізничного вокзалу в Тростянці Сумської області.

Зазначимо, джерела КВ у Київській міськдержадміністрації (КМДА) та Київраді давно стверджують, що ТОВ «Терра Проджект» – фірма екс-заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Андрія Вавриша.

За інформацією видання «Наші гроші», особа з ПІБ В’ячеслав Володимирович Бондарчук у 2008 році була директором недержавного пенсійного фонду «Тайгер Санні», що належало КУА «Тайгер Ессет Менеджмент», співвласником якої була Людмила Івасюк. Дочка останньої – Дарина Івасюк – до вересня 2012 року була партнеркою по ТОВ «Габбро Плюс» Андрія Вавриша.

ТОВ «Терра Проджект» набуло слави скандального розробника десятків Детальних планів територій (ДПТ) столиці. ДПТ від «Терра Проджект» часто критикують за ігнорування вимог містобудівного законодавства, держстандартів, інтересів місцевих мешканців та порушення процедури при оголошенні та проведенні громадських слухань. Проєкти таких ДПТ, як правило, спираються не на чинний Генплан розвитку Києва, а на ніким не затверджений проєкт Генплану Києва, який почали розробляти ще за екс-голови КМДА Леоніда Черновецького.

Крім цього відомі факти, коли на основі розроблених ООО «Терра Проджект» ДПТ компанії з орбіти того ж Андрія Вавриша в подальшому здійснюють забудову на територіях, що входять в такі детальні плани. Для прикладу, в столиці, на 0,47 га Рибальського острова при партнерстві з ТОВ «Перфект груп інвест» та ТОВ «Сага Девелопмент», що пов’язані з Вавришем, будується ЖК «Рибальський». При цьому ділянка під його зведення була надана в користуванні ГУ Нацполіції в Києві.

В досьє ТОВ «Терра Проджект» кілька кримінальних проваджень – по статтям шахрайство та зловживання службовим становищем. Так, за матеріалами провадження Нацполіції № 12016100040016905 від 11.12.2016 року, «невстановлені особи» під приводом розробки «ДПТ місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці Панельна, Челябінська, залізничні колії, вулиці 1-у Садову, Садово-Набережну в Дніпровському районі Києва» підробили офіційні документи і навмисно внесли в План забудови завідомо неправдиві і перекручені відомості. Внаслідок цього вся територія заводу ТОВ «Київміськвторресурси» незаконно опинилася в зоні запланованої житлової забудови. Підозрювані в опублікованих ухвалах не називаються, проте зазначається, що замовником розробки даного Плану забудови був Департамент містобудування та архітектури КМДА, а виконавцем – ТОВ «Терра Проджект», на які завод і подав позов до суду.

Ще в одному кримінальному провадженні Нацполіції № 62019000000001553 від 03.10.2019 року посадові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції України, КМДА, Київради та Концертного закладу культури «Муніципальний академічний хор «Київ» підозрюються в підігруванні ТОВ «Терра Проджект». Слідчі з’ясували, що ці службові особи зловживаючи владою заради отримання неправомірної вигоди надали цій компанії дозвіл на будівництво багатоповерхового елітного будинку ЖК Washington Concept House по вулиці Лабораторна, 12, в історичному ареалі міста Києва.