Росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у Facebook: як розпізнати та як протидіяти (фото)

Російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Центр стратегічних комунікацій зафіксував чергову інформаційну атаку росіян: у Facebook з анонімних каналів ворог поширює рекламу з наміром зневірити українців у перемозі», — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня.

Головні меседжі пропагандистів:

Битва за Бахмут програна Україною.

На Заході не вірять в Україну.

Командування Силами оборони вже втекло, а «хлопці відбиваються самотужки».

США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань.

Основною метою цієї ворожої кампанії — підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще.

Фейки розповсюджують через новостворені сторінки, без опису та наповнення, зазвичай мають нейтральні назви. Це дозволяє уникати додаткової уваги зі сторони Meta при проходженні модерації, адже першим етапом йде перевірка автоматизованими системами.

Облікові записи, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав. Прикладом такої практики є рекламна кампанія, запущена на ip-адресі з Мексики, а в рекламному акаунті валюта для способу оплати — мексиканські песо.

Провальну спробу впливу на українців видає невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт «західники», «пораженські настрої».

У Центрі стратегічних комунікацій просять українців, якщо побачили таку рекламу виконати певні дії:

відкрити публікацію та натиснути more у її правому верхньому кутку;

натиснути «Поскаржитись на публікацію more» та обрати варіант, який найбільш точно описує порушення норм спільноти.

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