На Netflix покажуть український фільм про борщ

На стримінговій платформі Netflix 30 березня вийде документальний український фільм “Борщ. Секретний інгредієнт” за участі українського кухаря Євгена Клопотенка. У стрічці шеф-кухар подорожує різними областями України, досліджуючи традиційну українську страву — борщ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інформатор.

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“— Алло, Netflix, є класний документальний фільм про борщ. Покажеш? — Буде з 30 березня”, — написав кухар у Facebook.

Про що фільм

Фільм “Борщ. Секретний інгредієнт” — український документальний фільм 2020 року. Це документальний тревел-проєкт, у межах якого Клопотенко вирушає в подорож Україною, аби віднайти “секретні інгредієнти” борщу. Зокрема, розібратися, який український борщ є “справжнім”: на свинині, птиці, рибі або грибах. У фільмі показують, який борщ готують на Київщині, Галичині, Одещині, в Карпатах, у їдальнях Чорнобильської АЕС і на військовій польовій кухні під Бердянськом. За словами Клопотенка, цим фільмом він “відкрив власний фронт війни з росією” у боротьбі за борщ.

Перший показ фільму відбувся на каналі 1+1 як серіал у прогрмі Сніданок. Згодом його допрацювали, зробивши окремим кулінарним тревел-фільмом.