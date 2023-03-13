Росії знадобляться десятиріччя для відновлення військового потенціалу — Данілов

Аби відновити військовий потенціал після агресії проти України, росії знадобляться десятиріччя. Тож у Заходу є час для перебудови системи стримування автократичних режимів.

Про це у Twitter повідомив Олексій Данилов, секретар РНБО.

«Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам», — написав він.

Раніше західна розвідка повідомляла, що у боях за Бахмут рф втратила до 30 тис. «вагнерівців».

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