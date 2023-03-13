Рф заманює мігрантів із Центральної Азії на роботи на окупованих територіях

Російські фірми найняли сотні мігрантів із Центральної Азії для роботи на окупованих рф територіях України. Вони риють траншеї, збирають трупи та працюють у будівельному секторі у зруйнованих містах, зокрема, в окупованому Маріуполі.

Про це йдеться у матеріалі Радио Азаттык (киргизької редакції Радіо Свобода).

Так, заробітчанин із Киргизстану Урмат, який не назвав своє прізвище, розповів, що підписав контракт на роботу в російській компанії, яка платитиме йому близько $120 на день за збір тіл загиблих російських солдатів на передовій в Україні.

Він каже, що усвідомлює ризики, які з цим пов’язані, і обговорював цю тему з іншими мігрантами з Киргизстану, які працюють у зоні бойових дій в Україні.

«Вони розповіли мені, що іноді потрапляють під обстріли і що люди гинуть. Вони займаються такою роботою, тому що перебувають у безвихідній ситуації. У деяких є борги», — сказав Урмат.

Також більшість мігрантів працюють на будівництвах у зруйнованих війною містах, таких як окупований Маріуполь. За таку роботу заробітчанам пропонують від $2000 до $3300 на місяць, що набагато вище, ніж робітники можуть заробити в росії.

Кілька жінок-мігранток із Центральної Азії заявили, що їм також пропонували роботу у військових госпіталях, їдальнях і на фабриках в окупованій східній Україні.

Така робота рекламується на сайтах, у групах Telegram та інших соціальних мережах. Проте мігранти дізнаються про вакансії від своїх роботодавців або через «сарафанне радіо» від колег із Центральної Азії.

Також повідомляється, що російські компанії звертаються і до жінок-ув’язнених із Центральної Азії, які перебувають у російських в’язницях, пропонуючи роботу в Україні в обмін на гроші та зняття судимості.

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