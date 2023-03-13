На Харківщині поліція затримала окупанта, який півроку переховувався у покинутих будівлях

У понеділок, 13 березня, у Харківській області у селищі Куп’янськ-Вузловий затримали російського окупанта, який переховувався у покинутих будівлях щонайменше з вересня 2022 року, коли район звільнили ЗСУ.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

42-річного чоловіка помітив наряд батальйону поліції особливого призначення і після перевірки з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27 мотострілецької бригади рф.

Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався будівлях на території району. Затриманого доставили до відділу поліції.

У вересні 2022 року українська армія здійснила успішний контрнаступ у Харківській області, деокупувавши Ізюм, Балаклію і Куп’янськ.

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