У Бердянську окупанти готуються «віджимати» квартири у городян

У Бердянську (Запорізька область) російські загарбники продовжують знущатися над мирним населенням України: на цей раз у городян збираються просто «віджимати» квартири.

Про це у Telegram повідомив Іван Федоров, міський голова Мелітополя.

«Окупанти в Бердянську готуються віджимати квартири і шукають партизанів», — повідомив він.

Зокрема, російські загарбники оголосили про «планові огляди житлового фонду» у курортному місті, заявив Федоров.

«Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і віджимання майна», — додав він.

Такі огляди дозволять російським загарбникам:

виявити квартири, власники яких виїхали, і заселити туди окупантів або колаборантів (як це відбувається в Мелітополі);

рапортувати про знайдені «схрони», організовані самими ж загарбниками;

тероризувати і залякувати місцевих жителів, звинувачуючи їх у співпраці з силами опору.

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