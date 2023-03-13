14 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 14 березня

Сьогодні в Україні відзначають День українського добровольця. Саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану почали формування добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

В Андоррі сьогодні — День Конституції.

В Естонії — День рідної мови.

Сент-Вінсент і Гренадини відзначають День героїв.

В Албанії святкують Dita e Verës, або Verëza, що перекладається як День літа. Він знаменує закінчення зимового сезону і початок літнього.

В Японії і інших азійських країнах — так званий Білий день, в який чоловіки дарують подарунки жінкам.

Також сьогодні у світі відзначають День числа π (пі). Дата 14 березня обрана через те, що її на заході прийнято записувати як «3.14» (спочатку — місяць, потім — день). А число пі, як відомо, складає саме 3,14.

Яке релігійне свято 14 березня

Сьогодні за православним календарем — День преподобної мучениці Євдокії (Явдохи). За старим календарем він припадав на 1 березня, тому вважався святом настання весни.

Євдокія, яка жила у II столітті, в юності була дуже вродливою і вела розпусне життя. Якось вона ночувала в будинку, де також зупинився настоятель монастирів Герман. Їхні кімнати були поруч, і вночі Євдокія почула, як Герман читає вголос Святе Письмо.

Після почутого Євдокія обернулась до християнства, роздала своє майно і пішла до жіночого монастиря в Сирії. Згодом вона стала його настоятелькою.

За звернення до благочестивого життя Бог, за переказами, наділив Євдокію даром воскресіння мертвих. Це відповідає слов’янськими повір’ями, що Євдокії було доручено «воскресати» землю від зимового сну — смерті, і дав їй ключі від усіх весняних вод.

День ангела 14 березня

Іменини в цей день святкують Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Никифор, Давид, Мар’яна.

Які історичні події стались 14 березня

1489 — Венеція викупила Кіпр у його королеви Катерини Корнаро.

1839 — під час свого виступу англійський винахідник Джон Гершель вперше використував термін «фотографія».

1492 — королева Ізабелла наказала вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво.

1900 — закон США встановив золото єдиним стандартом забезпечення паперових грошей.

1972 — авіакатастрофа SE-210 в ОАЕ — загинули 112 людей.

1979 – авіатроща Boeing 727 у Катар — загинули 45 осіб.

1990 — з Конституції СРСР виключено статтю про керівну роль Комуністичної партії.

2004 — володимир путін обраний президентом росії на другий термін.

2014 — перші 500 добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської агресії.

Хто народився 14 березня

1681 — Георг Телеман, німецький композитор, органіст.

1804 — Йоганн Штраус, австрійський композитор, скрипаль, диригент.

1820 — Віктор Емануїл II, перший король об’єднаної Італії.

1823 — Теодор де Банвіль, французький поет і драматург.

1854 — Пауль Ерліх, німецький доктор, бактеріолог та біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1908 року.

1879 — Альберт Ейнштейн, німецький і американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1921 року.

1891 — Амвросій Бучма — український актор і режисер.

1988 — Стефен Каррі, американський баскетболіст, чотириразовий чемпіон НБА (2015, 2017, 2018, 2022), дворазовий чемпіон світу (2010, 2014).

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