У ВМС назвали кількість російських кораблів з «Калібрами» в Чорному морі

У Військово-Морських силах повідомили, що станом на 14 березня в Чорному морі перебуває вісім ворожих кораблів, серед яких один є носієм ракет «Калібр». Його загальний залп становить чотири ракети.

Ще один корабель перебуває на бойовому чергуванні в Азовському морі, але далекобійної зброї на собі не несе. В Середземному морі перебувають три ракетоносії із загальним залпом у 20 ракет.

Нагадаємо, 13 березня російські окупанти вчергове обстріляли Авдіївку Донецької області. Дві ракети влучили в школу.

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