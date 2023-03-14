США й Австралія підтвердили готовність подальшої підтримки України

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе під час двосторонньої зустрічі в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) обговорили питання подальшої підтримки України в умовах російської агресії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Лідери «підкреслили свою готовність продовжувати підтримувати народ України, який захищає себе від жорстокої агресії росії», зазначається в документі.

Під час зустрічі Байден і Албанезе обговорили широке коло питань, у тому числі щодо взаємодії у форматі AUKUS, регіональної безпеки, протидії викликам з боку Китаю, а також інші проблеми регіонального й глобального порядку.

Нагадаємо, у понеділок в Сан-Дієго відбулася зустріч лідерів країн AUKUS (Австралія, Сполучене Королівство й США). Президент США Джо Байден, а також прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак і глава уряду Австралії Ентоні Албанезе обговорили подальші кроки в рамках свого тристороннього альянсу.