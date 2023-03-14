МЗС запустило відкритий пошук послів України у 21 країну

У Міністерстві закордонних справ запустили відкритий пошук послів України. Наразі вакантні посади послів у 21 країні. Шукають людей, які відповідатимуть критеріям і вимогам, знатимуть мови, будуть здатні дати результат.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Вечірній Київ.

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Оголосити відкритий пошук МЗС змушене через «кадровий голод».

«Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не лише державним інституціям, але й приватному сектору. МЗС постійно шукає нових сильних кандидатів всередині дипломатичної служби та зовні на відповідальні посади. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади Послів. Шукаю їх в дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без Послів. Єдиний спосіб пришвидшити ці процеси — приймати нестандартні рішення», — заявив Дмитро Кулеба.

Відповідну сторінку вже створили на сайті міністерства у розділі «Вакансії». Там наразі відкриті вакансії у 21 країну Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії.

«Я знаю, що ми отримаємо тисячі заявок. Знаю, що переважна більшість не відповідатиме вимогам ані посади, ані часу. Наша задача буде в тому, щоб у морі води знайти дорогоцінну краплю, яка підживить дипломатичну службу. Тому кожен кандидат, в якому ми побачимо потенціал, буде проходити ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки», — говорить Дмитро Кулеба.

Особливий фокус, говорять в міністерстві, зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, перевагу надаватимуть жінкам.

За словами міністра, «просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок».

У переліку країн немає Китаю, Індії та Бразилії. Кандидатури послів у цих країнах уже внесені на розгляд Президента України.